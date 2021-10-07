«Важно, чтобы мужчина состоялся»: Оболенцева рассказала, кто сможет покорить ее сердце

Светская львица Надежда Оболенцева и режиссер Резо Гигинеишвили развелись в прошлом году. Они прожили в браке всего год. Причины расставания не известны до сих пор. Однако точно известно, что финансовая составляющая не имела никакого отношения.

«Если бы богатство мужчины имело для меня значение, у меня бы не было третьего брака. Для меня важно, чтобы мужчина состоялся. Если он композитор, то должен состояться в этом деле. Если он бизнесмен, то, конечно, должен иметь высокий доход. Тут важна успешность человека, а не его богатства», — сказала Оболенцева в YouTube-шоу Tatler Russia.

Добавим, что этот брак для 38-летней Надежды стал третьим. Первым ее мужем был бизнесмен Денис Михайлов, а вторым – миллионер Айрат Исхаков. Как отметила Оболенцева, ни с одним из трех мужей она не поддерживает никаких отношений.

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