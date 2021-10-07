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Ночные танцы: Рудова в секси-платье пустилась в пляс посреди улицы

Красотка засветила прелести в откровенном наряде.

Ночные танцы: Рудова в секси-платье пустилась в пляс посреди улицы
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Актриса Наталья Рудова накануне посетила премьеру танцевального шоу Екатерины Варнавы «Абсолютно нага». Вместе с подругой звезда весь день наряжалась, чтобы выглядеть сногсшибательно.

Для выхода в свет красотка выбрала нежно-розовое миниатюрное платье с корсетом, которое подчеркнуло точеную талию звезды и пышный бюст. А поверх наряда накинула пальто в тон. В этом аутфите после шоу, уже глубокой ночью, Рудова отправилась в бургерную. И в ожидании заказа пустилась в пляс посреди улицы.

Красотка не стеснялась светить голыми ногами в босоножках. И глядя на легко одетую и эффектную актрису, сложно поверить, что на улице осенний холод.

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