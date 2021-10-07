«Функциональной разницы между Валерией и Бузовой нет»: Бояков сравнил таланты двух певиц

Как отметил худрук МХАТа имени Горького, с женой продюсера Иосифа Пригожина он общается «хорошо и тепло».

Худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков в шоу «Откройте, Давид» заявил, что у него прекрасные отношения с певицей Валерией, которая одно время могла появиться в спектакле «Чудесный грузин». Ее роль в итоге досталась Ольге Бузовой.

«Мне было интересно, она была готова точно совершенно. Но графики и праздники и ее обязательства перед другими не совпали. Разницы между Валерией и Бузовой, функциональной, большой нет. Да, у них разница рыночная в этом маркетинге, кто-то 35+, кто-то 28». Эдуард Бояков

Напомним, что Валерия не смогла сыграть в спектакле «Чудесный грузин» из-за плотного гастрольного графика. Чуть позже Бояков обратился с предложением к Бузовой, и она согласилась.

Напомним, что спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой широко обсуждался в театральном мире. Между тем. в ноябре певица снова должна появиться на сцене МХАТа имени Горького.

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