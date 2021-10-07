«Не узнать!»: Елизавета II появилась на публике и изумила британцев

В конце июля Елизавета II уехала в свой шотландский замок Балморал, где обычно проводит отпуск. Только недавно она вновь вернулась в Лондон и приступила к работе. Накануне королева посетила артиллерийский полк Канады в караульном помещении Виндзорского замка.
Внешний вид монаршей особы изумил многих британцев. Жители королевства, разглядывая фотографии с мероприятия отметили, что она не выглядит отдохнувшей. Кроме того, Ее Величество заметно похудела.
«Не узнать! Она изменилась! Все ли в порядке?», — писали пользователи Сети.
Напомним, в следующем году Елизавета II планирует отмечать 70-летие своего правления Великобританией. Торжества по случаю платинового юбилея намечены на начало июня.
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