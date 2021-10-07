«Упала бы в могилу к нему»: Екатерина Жемчужная объяснила, почему не пришла на похороны мужа

Как отметила актриса и певица, ей было очень плохо в те дни.

Актриса и певица Екатерина Жемчужная в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не пришла на похороны своего мужа режиссера театра «Ромэн» Георгия Жемчужного. Он ушел из жизни в июне этого года.

«Я не пошла на похороны, потому что мне было очень плохо. Я бы упала в могилу к нему на Ваганьковском кладбище. У него там все родственники схоронены». Екатерина Жемчужная

Как отметила Екатерина Жемчужная, она была на кладбище за все время только один раз. «Там надо приводить все в порядок. Памятник потом поставить», — заметила она.

Напомним, что Екатерина и Георгий Жемчужные прожили в браке 55 лет. В этом союзе на свет появилась их дочь Ляля. Она заслуженная артистка России.

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