Лера Кудрявцева в платье ультрамодного цвета и черном корсете под грудью показала точеную талию

Телеведущая Лера Кудрявцева в свои 50 лет обладает фигурой на зависть не только ровесницам, но и более молодым особам. И каждое появление блондинки на публике становится ярким и запоминающимся.

На сей раз Кудрявцева появилась в жюри шоу «Ты – суперстар!» на НТВ. Для съемок красотка облачилась в длинное платье цвета фуксии, поверх которого надела под грудь черный корсет с серебристыми подвесками. Этот модный аксессуар удачно вписался в образ и подчеркнул точеную талию звезды.

К слову, оттенок наряда телеведущей ранее историк моды Александр Васильев назвал большим трендом. Он наряду с такими цветами, как латте, песочный, специи, является очень актуальным в нынешнем сезоне.

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