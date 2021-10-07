Моргенштерн с женой спустя месяц после свадьбы неожиданно сняли обручальные кольца

Жена рэпера Моргенштерна блогер Дилара Зинатуллина во время прямого эфира в Instagram рассказала своим поклонникам, что они не носят обручальные кольца с мужем.

Как отметила Зинатуллина, она не обязана всегда и на всех мероприятиях сопровождать рэпера. При этом, как она утверждает, у них в семье все хорошо. Они ездят в кино. Но вот на съемки рекламы с его участием она несколько дней назад не поехала.

«Можно ему хоть иногда побыть одному? О, кстати, я еще кольцо не ношу, и Алишер тоже». Дилара Зинатуллина

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Напомним, что Моргенштерн и его давняя подружка Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу в конце лета 2021 года. Торжество получилось очень ярким и запоминающимся.

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