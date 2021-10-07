Руками в банку: Рудова аппетитно позавтракала черной икрой, смачно обсасывая пальцы

Актриса при этом позировала в темных патчах и банном халатике.

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Молодежка» Наталья Рудова, как свидетельствует ее Instagram и TikTok, обожает повеселиться и пошутить. Длинноногая блондинка при этом не забывает о своей сексуальности, стараясь подать себя не просто смешно, но и эротично.

На этот раз красотка с аппетитом позавтракала на камеру черной икрой. Запуская руку прямо в банку, звезда пальцем набирала деликатес и отправляла себе в рот. При этом она смачно облизывала палец и приговаривала:

«Так тяжело, когда не несут завтрак. Невозможно жить, приходится вот есть что есть», — пожаловалась красотка.

Сама Рудова, похоже, только проснулась. На ней были патчи для век и банный халатик, в который она завернулась, прежде чем начать свой изысканный завтрак.

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