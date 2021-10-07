Решил не пояснять, что это было: Давид Манукян не сдержал слез на шоу «Ледниковый период»

Участники проекта не стали интересоваться у него, что произошло.

Музыкант и блогер Давид Манукян не смог сдержать слез во время выступления на льду в шоу «Ледниковый период» актрисы Дарьи Мельниковой и фигуриста Максима Маринина.

Когда это увидели судьи и ведущие, то были просто обескуражены. При этом никто не стал расспрашивать Манукяна, почему он плачет. Возможно блогер, который из участника переквалифицировался в члена жюри, очень скучает по льду, на который в ближайшем будущем выйти ему не удастся.

Сам Давид Манукян также не пояснил, почему вдруг заплакал. Это, не исключено, что-то личное, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Давид Манукян должен был выступить на шоу с фигуристкой Аделиной Сотниковой. Ей в итоге так и не подобрали замену. Из шоу она выбыла.

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