«Я вынуждена высказаться»: Лена Ленина раскрыла правду о трагической ситуации Прохора Шаляпина

В конце июля Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Спустя всего несколько дней после пышного торжества, блондинку госпитализировали, а 30 сентября артист заявил о ее смерти.

Некоторые пользователи Сети не верят в то, что Татьяна умерла. Они считают, что вся эта история похожа на обычный пиар-ход. На защиту убитого горем вдовца встала его давняя подруга Лена Ленина.

«Мои звездные подруги, от Азизы до Натальи Штурм, судя по СМИ, ошибаются, если говорят, что смерть жены Прохора «инсценировка», «пиар-ход» или «розыгрыш»! Я вынуждена высказаться, потому что дружу с Прохором давно и ежедневно. А в этот трудный для него период даже чаще. Чтобы бы кто не говорил, Таня, к несчастью и горю близких, действительно, умерла», — написала в своем инстаграм Ленина.

Напомним, Прохор не поехал на похороны жены. Ее кремировали в США на следующий день после смерти.

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