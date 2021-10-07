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«Такие ноги надо целовать»: Макеева в бикини свела с ума фанатов

Актриса постигает азы психологии на Мальдивах.

«Такие ноги надо целовать»: Макеева в бикини свела с ума фанатов
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева отправилась на Мальдивы. Там актриса постигает азы психологии под чутким руководством звездного психолога. Между занятиями звезда театра успевает сделать фотосессии, а результатами делится в своем инстаграм.

На этот раз Анастасия опубликовала фото, на котором позировала в бикини, прикрывшись парео.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Такие ноги надо целовать, целовать, целовать! Настя, ты богиня! Красотка! Как всегда, лучшая», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Макеева запустила собственный бренд косметики. В уходовой линейке представлены шампунь, кондиционер и сыворотка для лица. Добавим, что ранее актриса представляла своим фанатам собственный бренд одежды.

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