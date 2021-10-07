«Я желаю тебе найти иностранца»: Варнава резко осадила Бузову на премьере своего спектакля

Актриса Екатерина Варнава в достаточно жесткой манере осадила певицу Ольгу Бузову во время премьеры своего провокационного спектакля «Абсолютно нага».
В какой-то момент Варнава из зрительного зала стала возвращаться на сцену. В это время Бузова танцевала в партере и преградила ей путь. На уговоры пропустить исполнительница не реагировала. А затем вдруг выпалила: «Я не иностранец!»
«Ты не иностранец, но я желаю тебе найти иностранца — он вон там сидит», — показав куда-то пальцем, подколола телеведущую актриса и упорхнула за кулисы, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Ольга Бузова минувшей зимой рассталась с возлюбленным блогером Давидом Манукяном. Сейчас она одинока.
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