«Каждый остается при своем»: Прохор Шаляпин раскрыл детали брачного договора с Татьяной Дэвис

Как отметил музыкант, на миллионы семьи жены он претендовать не намерен.

Музыкант Прохор Шаляпин заявил, что не собирается претендовать на миллионы семьи своей покойной жены Татьяны Дэвис.

«Я на миллионы Тани не претендую, поскольку между нами был заключен брачный договор. И в этом договоре было прописано, что каждый остается при своем. Таня с юмором этот договор заключила. Но и я не настаивал, на каких-то особых условиях». Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, его договор с женой действителен только в случае развода. А вот в драматичной и трагической ситуации, которая случилась у них, он даже не знает, что там прописано.

По словам Шаляпина, брачный контракт составлен на английском языке. Он им плохо владеет, поэтому даже не особо понимает, что подписал. Как отметил певец, для него все эти бумажки – просто формальность, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла от коронавируса. Она заболела вскоре после свадьбы с Прохором Шаляпиным.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.