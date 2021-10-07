Прохор Шаляпин настоял, чтобы на урне с прахом жены-миллионерши была их общая фотография

Музыкант уже обработал снимок и прислал его родителям Татьяны Дэвис.

Музыкант Прохор Шаляпин заявил, что на урне с прахом его покойной жены-миллионерши Татьяны Дэвис будет их общая фотография.

«Я, естественно, себя там обрезал. На фото жена будет одна. На снимке мы счастливые едем в машине. Я считаю, что это правильно. Обработал снимок, прислал родителям фото». Прохор Шаляпин

Как добавил Прохор Шаляпин, родители Татьяны Дэвис не сразу сообщили ему о смерти дочери, потому что были буквально убиты горем. Татьяна Дэвис — их единственная наследница. Кстати, родители канадской миллионерши также болели коронавирусом. По иронии судьбы, они смогли победить коварную болезнь, а она — нет, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла в Америке. Вскоре после свадьбы с Прохором Шаляпиным она подхватила коронавирус. Спасти врачам ее не удалось, несмотря на все усилия.

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