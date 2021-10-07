По последним трендам: Пынзарь в ультрамодном бомбере в стиле милитари отметилась на «поляне»

Дарья Пынзарь вернулась на телепроект «Дом-2», на котором когда-то прославилась как участница. Теперь же ее миссия – помогать одиноким сердцам находить друг друга. В паре с красоткой работает телеведущим и ее муж, Сергей Пынзарь.

В свой очередной визит на поляну Дарья нарядилась в модном стиле милитари. Но образ чуть-чуть не дотянула. Стилист Марина Морикова прокомментировала аутфит блондинки и дала свои рекомендации.

«Дарья Пынзарь, – безусловно, девушка модная. Акцентная вещь в этом образе — актуальная куртка-бомбер, вдохновленная одеждой военных летчиков. Не зря на кармане вы видите пуллер молнии с надписью Remove before flight. «Ремувки» в жизни авиаторов служат для маркировки оборудования, которое должно быть снято перед взлетом. Что касается образа в целом, хотелось бы сохранить его стилистическое единство и авиационную тематику. Поэтому я бы заменила принтованную футболку Gucci на более базовую, либо на топ с замком, они сейчас очень актуальны, а обувь — на ботинки в стиле милитари», — заметила эксперт.

В стиле милитари советует стилист пересмотреть и аксессуарную группу в образе. Здесь бы, по мнению Марины Мориковой, подошли цепи в более матовом белом металле, дополненные карабинами. «Бабочки и цветочки девушкам такого типажа, как Дарья, добавляют наивности и инфантильности», — уточнила стилист.

«Что касается стилистики милитари, гранжа, одежды в тематике освоения космоса, то эти направления не только актуальны, они девушкам типажа Дарьи очень идут, добавляют изюминки и драматизма», — подчеркнула модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики. Она сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и др. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school ( стилизация мужского и женского гардеробов), имидж-студии Константина Богомолова (г.Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.

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