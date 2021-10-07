«Сейчас на пике трендов»: Марина Юдашкина вышла в свет в платье с цветочным принтом

Жена прославленного кутюрье Марина Юдашкина поделилась с подписчиками своего микроблога в Instagram новостями о том, как побывала на дне рождения в оригинальном для празднования месте.

Именинник устроил для гостей вечер в стенах музея. Сначала компания побывала на выставке Алексея Венецианова, а затем насладилась выступлением легендарного квартета Бородина.

Для светского раута бизнесвумен облачилась в платье с цветочным принтом и английским бантом на воротнике. Мы попросили стилиста Валентину Лаблюк оценить аутфит жены модельера.

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«Платье прекрасно подходит Галине. Принтованные наряды сейчас на пике трендов, также как и английский бант, и рукава-фонарики. Расцветка прекрасно подчеркивает красоту бизнес-леди. Прекрасный аутфит под прекрасное мероприятие, который достойно подчеркивает статность Галины, получилось сдержанно, стильно, лаконично!», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Валентина Лаблюк — стилист. Окончила школу Stylewithgalab, а также повышалась в школе Ustyle. Опыт работы — один год. В ее списке достижений уже десятки счастливых клиентов, публикации в заграничных и российских журналах.

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