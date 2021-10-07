«Спина какая красивая»: обнаженная Рудова в одном полотенце подразнила поклонников

Красотка обладает не только соблазнительными формами, но и чувством юмора на зависть.

38-летняя актриса Наталья Рудова обладает не только соблазнительной фигурой и пышными формами. У нее еще отличное чувство юмора. И все это звезда преподнесла в одном видео.

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Красотка сняла видео для TikTok, на котором позирует обнаженной и заворачивается в банное полотенце. Сработал эффект обманутого ожидания: зрители находятся в предвкушении и нетерпении, когда же красотка повернется к ним лицом. Но когда она поворачивается, то первое, что видят люди – не соблазнительные формы после душа, а лицо с косметической маской.

Однако, это не помешало поклонникам усыпать любимицу комплиментами: «Спина какая красивая», «Очень мило», «Куколка просто», «Оригинально!», «неплохо, когда 2-я серия?», «У двери замок отвалился от страсти», «Я этого не ожидал», — написали люди.

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