Двойной пуш-ап или обман зрения?: Ольга Бузова в топе-бюстье под пиджаком похвасталась внушительным бюстом

Хотя ранее теледива шутила, что грудь у нее – странный предмет, как мед у Винни-Пуха.

Модница Ольга Бузова в день может сменить множество образов. Утром она выходит из дома в кэжуал, на съемках появиться в деловом прикиде, а вечером примерить нечто оригинальное и провокационное.

На этот раз для интервью поющая телеведущая облачилась в топ-бюстье и пиджак бойфренда. Чтобы смогли рассмотреть ее красивое декольте, звезда снимала себя с разных ракурсов.

И, действительно, там было на что посмотреть: то ли двойной пуш-ап, то ли обман зрения, но грудь у теледивы оказалась довольно внушительной.

Хотя ранее девушка сама смеялась над своим бюстом, сравнивая ее с медом Винни-Пуха: она – странный предмет, то она есть, то ее нет.

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