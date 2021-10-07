Новая подруга Тимати возлегла на шезлонг в бикини с «дыркой», из которой едва не выпала грудь

Рэпер Тимати этим летом неофициально представил миру свою новую девушку. Длинноногая экс-гимнастка Саша Дони оказалась родом из Киева. Они вместе отдохнули на греческом Миконосе, а осенью девушка сопровождала артиста в Сочи. Каким станет будущее пары, поклонники гадают, а украинская пассия рэпера пока не теряет времени даром.

В микроблоге Саши Дони с каждым днем все больше подписчиков. Девушка привлекает их внимание своими красивыми фото, на которых позирует в откровенных нарядах.

На этот раз красотка посетила спа и позировала на шезлонге в секси-бикини с завязками и вырезами. «Дырка» на лифе купальника показала то, что обычно скрыто от посторонних взглядов, — пышные полушария груди, грозящиеся вот-вот выпасть из бюстгальтера.

«Божечки!», «Это не женщина, это беда!», «Шикарная», «Сексуальная в свои 19! Просто огонь!», «Ох уж эта естественная красота», «Интриганочка», «Роскошная», — пишут фолловеры.

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