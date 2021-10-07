«Не переживайте»: получивший травму Саша Плющенко обратился к поклонникам

Несколько недель назад Саша Плющенко получил травму. Юный спортсмен сломал лучевую кость, играя в футбол. Несмотря на перелом, уже через несколько дней Саша вновь вернулся на лед, несмотря на гипс до локтя.

Накануне фигурист в своем инстаграм вновь обратился к фанатам.

«Дорогие поклонники! Мне уже сняли гипс, который был до плеча и положили по локоть. Не переживайте», — сказал Плющенко.

Напомним, Саша – старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Он занимается фигурным катанием в школе своего знаменитого отца с ранних лет. В этом году спортсмен стал второклассником.

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