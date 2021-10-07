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«Моя гениальная девочка»: Мальков трогательно признался в чувствах Макеевой

Актриса познает психологию на Мальдивах.

«Моя гениальная девочка»: Мальков трогательно признался в чувствах Макеевой
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Недавно Анастасия Макеева сообщила о том, что отправляется на Мальдивы. Там под присмотром звездного психолога группа желающих будет заниматься вопросами квантовой психологии. Поддерживает жену и Роман Мальков, который тоже поехал на курортные острова.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/malkov_roman_mr2

«Моя любимая гениальная девочка. Сейчас я могу уже сказать, что Какие-то фантастические дни у нас на Мальдивах. Я настолько сейчас осознаю свое счастье и то великое чувство любить и быть любимым. Я благодарен тебе, мое солнышко, что твоего терпения и твоего желания, хватает на трансформацию моего сознания», — написал Мальков.

Напомним, Роман и Анастасия познакомились в прошлом году на даче у звезды театра. А в мае этого года сыграли свадьбу в Крыму.

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