«Моя гениальная девочка»: Мальков трогательно признался в чувствах Макеевой

Недавно Анастасия Макеева сообщила о том, что отправляется на Мальдивы. Там под присмотром звездного психолога группа желающих будет заниматься вопросами квантовой психологии. Поддерживает жену и Роман Мальков, который тоже поехал на курортные острова.

«Моя любимая гениальная девочка. Сейчас я могу уже сказать, что Какие-то фантастические дни у нас на Мальдивах. Я настолько сейчас осознаю свое счастье и то великое чувство любить и быть любимым. Я благодарен тебе, мое солнышко, что твоего терпения и твоего желания, хватает на трансформацию моего сознания», — написал Мальков.

Напомним, Роман и Анастасия познакомились в прошлом году на даче у звезды театра. А в мае этого года сыграли свадьбу в Крыму.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.