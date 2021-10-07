С голым животом: Ольга Бузова нарядилась в бежевый секси-комплект как у Клавы Коки

Многие знаменитости намедни пришли поддержать актрису Екатерину Варнаву на ее новое танцевальное шоу «Абсолютно нага». Среди гостей были замечены Татьяна Навка, Кристина Орбакайте, Ольга Бузова и другие.
Поющая телеведущая появилась на премьере в точно таком же наряде, как у Клавы Коки, который девушка выгуливала на шоу у Ивана Урганта.
Бежевый блестящий комплект подчеркнул фигуру, обнажив живот, а кроп-топ фасона крест-накрест на груди привлек внимание к зоне декольте.
Поверх наряда Бузова накинула модную черную куртку-косуху, которая по-прежнему актуальна в нынешнем сезоне, и которую советует приобретать известный стилист и телеведущая Эвелина Хромченко.
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