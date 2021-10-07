«Кукла Наташа»: Рудова в миниатюрном платье на одной лямке сверкнула сочными прелестями

Недавно актриса Наталья Рудова делилась с поклонниками архивной фотографией десятилетней давности. Годы оказались не властны над красотой звезды – и тогда, и сейчас она счастливая обладательница эффектной внешности и точеных форм.

Накануне в очередной раз Рудова подтвердила свое звание одной из самых сексуальных женщин отечественного шоу-бизнеса. Она появилась на публике в мини-платье с корсетом на одной лямке. Для подписчиков микроблога актриса сняла отдельное видео, на котором сверкнула сочным декольте и пышными бедрами.

«Кукла Наташа», — подписала видео красотка.

Подписчики принялись в комментариях сыпать комплиментами в адрес свой любимицы. Кроме того, многим из них наряд звезды пришелся по вкусу.

«Ой, какая красивая. Действительно кукла Наташа», «Безупречная», «Шикарна», «О Боже!», «Обалденная», «Красавица», «Ната, ты прелесть!», «Наталья какая же ты красавица», «Как голливудская звезда», «Красотка, и мейк супер», — написали некоторые фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!