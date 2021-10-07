«Просто женщина-мощь»: Бузова подчеркнула массивные бедра огромными красными трусами

Певица и телеведущая Ольга Бузова регулярно освещает в Instagram новости о своем творчестве. И все последние дни активно постит кадры с танцевального зала, где осваивает новый для себя вид танца – на шесте.
На этот раз располневшая на драниках со сметанкой и колбаске красотка взгромоздилась на шест в купальнике-леотарде и огромных красных трусах, подчеркнувших ее массивные бедра. Она захотела удивить подписчиков своими новыми умениями и стала раскручиваться сильнее на динамичном пилоне.
«Просто женщина-мощь», — похвасталась собой певица.
Артистка задалась целью разучить сложный танец на шесте для того, чтобы выступить с ним на своем грандиозном шоу в «Крокусе», которое запланировал аэтой осенью.
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