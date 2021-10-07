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Леди в черном: Навка вышла в свет в платье с декольте и соблазнительным разрезом до бедра

Фигуристка посетила премьеру нового танцевального шоу.

Леди в черном: Навка вышла в свет в платье с декольте и соблазнительным разрезом до бедра
Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Накануне многие знаменитости побывали на премьере танцевального шоу Екатерины Варнавы «Абсолютно нага». Среди гостей отметились Кристина Орбакайте, Ольга Бузова, Татьяна Навка и другие.

Спортсменка Татьяна Навка вышла в свет в тотальном черном наряде. Она сотсавила его из силуэтного платья с откровенным декольте и разрезом до бедра, поверх накинула жакет. Элегантности образу добавили аксессуары в виде металлических брошей, от которых платье слегка задрапировалось.

Татьяна Навка
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Заметим, Татьяна Навка продемонстрировала и рельефные бедра в открывшемся разрезе платья. Она продолжает выходить на лед, поэтому находится в отличной физической форме – фигуристка не только продюсер своих шоу, но и одна из актрис.

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