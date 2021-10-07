«Радостный Прошка в статусе вдовца»: Садальский назвал историю с миллионершей Шаляпина сказкой

Уже неделю Прохор Шаляпин пребывает в трауре. Артист 1 октября потерял жену, с которой сыграл свадьбу в середине лета. 42-летняя Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса в Америке. И теперь новоиспеченный вдовец стал героем ток-шоу Андрея Малахова.

Посмотрев выпуск, актер Стас Садальский разразился гневно-саркастической тирадой в адрес Прохора Шаляпина. Он усомнился в правдивости истории с несчастливым концом.

«Не успело остыть тело, радостный Прошка уже пребывает в статусе сказочного вдовца, о чем и рассказал в передаче Андрея. А вы верите в эту сказку? Я нет», — отрезал Садальский.

В качестве аргументов он привел моменты, которые смутили его и более всего указывают на постановку истории.

«Возрастная супруга из Канады, сказочная свадьба в Лас-Вегасе, где фотографируются в основном только бедные слои общества, чтобы показать мнимое богатство и значимость… Даже их жалко…

Интересно послушать сказку, как эта маленькая хрупкая женщина-юрист стала мультимиллионершей?», — задается вопросами Садальский.

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