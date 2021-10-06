Как Барби: Рудова едва не потеряла пышную грудь, утянувшись розовым корсетом

Актриса не постеснялась показать себя с пикантного ракурса.

Длинноногая и яркая красавица-актриса Наталья Рудова показала поклонникам в микроблоге, как провела вечер «маленькой пятницы». Накануне с подругой она отправилась на шоу Екатерины Варнавы, предварительно как следует нарядившись.

Для выхода в свет Наталья выбрала стиль Барби. Она сделала на своих белокурых волосах мягкие локоны, а платье выбрала максимально миниатюрное – нежно-розовое бюстье с корсетом без лямок, красиво переливающееся атласным блеском.

После долгих бьюти-сборов красотка показала себя. Во время поездки в такси звезда сверкнула своим пышным бюстом, затянутым в корсет, запечатлевшись с выгодного ракурса. Еще чуть-чуть, и грудь бы выскочила из откровенного декольте — столь экстремально открытым оказалось платье.

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