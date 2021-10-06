«Покинула нас навсегда»: Прохор Шаляпин раскрыл содержание сообщения, которое получил от тещи после смерти жены

Недавно овдовевший шоумен Прохор Шаляпин в эту среду, 6 октября, пришел в студию программы телеканала «Россия» «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Во время передачи он почтил память покойной жены, канадской миллионерши Татьяны Дэвис. Она скончалась 25 сентября в одной из клиник США после осложнений, вызванных коронавирусом.

Прохор Шаляпин узнал о смерти супруги от ее родителей только пять дней спустя. Понимая, что он публичный человек, они некоторое время молчали, чтобы не приковывать к себе излишнее внимание в скорбное время.

Прохор Шаляпин показал Андрею Малахову телефон с сообщением тещи о смерти Татьяны Дэвис, уточнив, что его прислала «мама Лора» — так он ласково зовет родительницу покойной жены.

«Наша любимая Таня покинула нас навсегда — сентябрь 25, 21. Как нам тяжело и как мы сможем это пережить, не описать словами», – зачитал сообщение Андрей Малахов.

Прохор Шаляпин заявил, что не претендует на наследство покойной жены-миллионерши.

«Мы три дня в браке прожили. Все имущество Татьяны принадлежит ее родителям. Обидно, что у них нет наследников. Они совершенно не имеют никаких родственников», — рассказал Прохор Шаляпин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.