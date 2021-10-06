Хрупкая, счастливая, в белом платье: Волочкова похорошела от любви к своему 38-летнему Владимиру

Анастасия Волочкова рассказала порталу Teleprogramma.pro, что у нее появились новые романтические отношения. Пока она не хочет задумываться ни о чем серьезном вроде свадьбы, а просто наслаждается своей влюбленностью и заботой статного молодого мужчины.

Бойфренду балерины по имени Владимир 38 лет, он прекрасно сложен и умеет ухаживать за любимой женщиной. В личном блоге Анастасия Волочкова показала романтичное видео с ним, на котором звезда выглядит очень счастливой и похорошевшей, а хрупкость ее фигуры подчеркивает силуэтное белое платье.

«У нас с первого взгляда возникла взаимная симпатия и начались романтические отношения. Это же такая радость! Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время, нам нечего скрывать. Владимир не женат. Он необыкновенный человек. Молодой, красивый, статный, высокий, добрый, заботливый, внимательный, умный, с чувством юмора, благородный, духовно мне близкий и просто фантастический. Нам очень хорошо вместе. Порадуйтесь за нас, пожалуйста, если сможете, вместо того, чтобы завидовать, злорадствовать, обсуждать и осуждать. В основном это делают те, у кого у самих нет счастья и любви. А я всем желаю любить и быть любимыми», — рассказала своим поклонникам Анастасия Волочкова.

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