«Трусы в бедра впились»: молодая красотка-жена Цекало в мокром бикини обнажила свою «сдобу»

В СМИ долго муссировался развод Александра Цекало с сестрой экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой — Викторией Галушко. У пары есть двое общих детей: дочь Саша и сын Михаил. Поговаривали, что ради новой пассии сценарист и продюсер ушел из семьи.

Бурный роман пары развивался так стремительно, что получив развод Цекало почти сразу же женился на Дарине Эрвин. Красавица брюнетка обладает поистине фантастической фигурой.

К тому же, она может похвастаться экзотической внешностью — миндалевидными глазами, ослепительной улыбкой, тонким изящным подбородком, маленьким носиком, красивой линией скул. В ней все прекрасно! «Вот Цекало и не устоял», «Ну и как в такую не влюбиться??», «Прямо-таки гарем!! Уже четвертая жена», «С такой фигуркой влюбила бы в себя и султана», — шутили поклонники.

На личной страничке в Instagram Дарина Эрвин то и дело публикует сексапильные фото, позируя в мини-бикини. Так, в мокром купальнике модель поплескала под водопадом, блеснув упругими гром-бедрами в трусиках в обтяжку.

«Трусы в бедра впились», «Ну какова красота», «Вау! Всех лягушек распугала??», «Ой, молодца Цекало! Какую нимфу себе отхватил», «Бедра сочные, трусики аж по швам трещат», «Такой пышный бюст и тонкая талия», «Фигурка топчик», «Самый смак», «Вай! Шахерезада нашего времени», «Ох, какая малышка сексапильная», — пишут фолловеры.

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