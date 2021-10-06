А где-то лето: Лорак в бра и джоггерах оттенка крем-брюле отметилась у Персидского залива

Артистка улетела в Дубай, чтобы набраться сил перед новым проектом.

Ани Лорак решила отдохнуть в Эмиратах перед началом нового творческого проекта. Певица остановилась в пятизвездочном отеле, где ценник за самый дешевый номер в сутки начинается с 60 тысяч рублей.

На его крыше простирается роскошный панорамный бассейн с видом на Персидский залив. А из окон отеля открывается прекрасный вид на остров Блю-Уотерс, колесо обозрения «Глаз Дубая» и остров Пальма Джумейра.

Звезда любит прогуливаться вечерами вдоль морской линии, наслаждаясь видами вокруг. На последний курортный променад Ани Лорак примерила комплект с бра и джоггерами оттенка крем-брюле, открытыми туфельками на шпильке и рубашкой нараспах. Звезда призналась, что ей приятно продлять лето в Дубае.

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