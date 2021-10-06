«Родители требовали»: Прохор Шаляпин оправдался за видео с участием умирающей жены

Недавно овдовевший Прохор Шаляпин впервые после смерти жены, канадской миллионерши Татьяны Дэвис появился на публике. Своей болью от утраты любимого человека он поделился в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

В самом начале шоу в эфире показали кадры с участием умирающей жены Прохора Шаляпина. Он снял жену дома в Лас-Вегасе, а затем, когда ее в кислородной маске грузили в машину скорой помощи на носилках.

Ранее эти кадры уже появлялись в Сети, из-за чего на Прохора Шаляпина обрушились хейтеры – как он мог снимать Татьяну Дэвис в такой момент. Оказалось, что эти видео появились по просьбе родителей ныне покойной жены Прохора Шаляпина.

«Я эти кадры снимал, это был отчет родителям. Они требовали, они хотели знать, что происходит. Кричали в трубку мне», — рассказал Прохор Шаляпин Андрею Малахову.

По его словам, он с Татьяной Дэвис жил в арендованном доме в Лас-Вегасе, а родители и другие гости их свадьбы – в отеле по соседству. Но приходить в особняк, где находился тяжело больной человек, никто не решался. Рядом с Татьяной Дэвис был только Прохор Шаляпин и врачи.

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