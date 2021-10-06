Прохор Шаляпин рассказал, когда на самом деле умерла его жена-миллионерша

Несколько дней назад потерявший жену шоумен Прохор Шаляпин пришел в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Он почтил память покойной супруги, канадской миллионерши Татьяны Дэвис и рассказал, что, оказывается, его жена скончалась не тридцатого сентября, а несколькими днями ранее. На самом деле Татьяны Дэвис не стало 25 сентября. Она умерла от последствий коронавируса в одной из клиник США.

Но теща и тесть Прохора Шаляпина не спешили сообщать ему о ее кончине. Прохор Шаляпин дал понять, что не осуждает их за это, а напротив, понимает их чувства. Для него очевидно, что они не хотели привлекать лишнего внимания к трагедии, понимая, что их зять – медийная личность.

«Они не сообщали, может, потому что понимали, что я публичный человек, а они — непубличные люди», — сказал Прохор Шаляпин Андрею Малахову.

Напомним, в самом начале программы шоумен принес соболезнования родителям Татьяны Дэвис, заявив, что они раздавлены горем. Татьяна была их единственной дочерью и не успела подарить им внуков.

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