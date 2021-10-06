«Прекрасный день»: Боярская, примерив с мужем пальто самого модного цвета, отправилась на променад

Пара счастливо живет в браке больше 10 лет.

Елизавета Боярская поделилась в личном блоге милой семейной фотографией с мужем Максимом Матвеевым, сделанной во время их совместного променада.

Оба артиста улыбаются в кадре и выглядят очень счастливыми. Примечательно, что пара постаралась одеться на прогулку в одном стиле, облачившись в серые пальто.

«Прекрасный день», — подписала Боярская фото в личном блоге.

Серый цвет, к слову, Институт Pantone назвал оттенком года, наряду с желтым. Этот тон, по мнению экспертов, отражает настроение людей в период пандемии.

Отметим, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев считаются одной из крепких пар в отечественном шоу-бизнесе, их браку уже 10 лет. Они воспитывают двоих сыновей: Андрея и Григория.

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