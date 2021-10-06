Беспомощная, растрепанная женщина: как покойная жена-миллионерша Шаляпина выглядела во время болезни

Недавно овдовевший шоумен Прохор Шаляпин в эту среду, 6 октября, стал гостем студии программы телеканала «Россия» «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Он поблагодарил телеведущего за возможность публично почтить память покойной жены Татьяны Дэвис. В начале программы были показаны кадры с участием супруги Прохора Шаляпина. На них женщина предстала не только в самые счастливые моменты своей жизни, но и критические.

Видео со свадьбы сменились кадрами больной Татьяны Дэвис. На них канадская миллионерша предстала в жалком виде – больной и растрепанной.

«Я был уверен, что в моей жизни все хорошо, — горестно вздохнул Прохор Шаляпин. — Таня хотела, чтобы я переехал к ней насовсем, сняла дом в Лас-Вегасе. Наша свадьба была 31 августа, а 3 августа она почувствовала себя плохо. Мы решили, что ее продуло кондиционером. Она еще ходила в тренажерный зал, взяла две тренировки. Я ее ругал за это. А утром 4 августа Таня пошла на процедуры, обкалывала себе лицо. У нее была температура. Она решила, что это из-за жары. А потом сделали тест, и он оказался положительным…»

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