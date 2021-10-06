«Я на коленях перед ними стою»: Прохор Шаляпин винит себя в смерти жены Татьяны Дэвис

Прохор Шаляпин впервые после смерти жены, канадской миллионерши Татьяны Дэвис появился на публике.

Шоумен пришел в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы почтить память покойной супруги.

Прохор Шаляпин держит траур и на публике появился, облаченным во все черное.

«Привет, Андрей, спасибо, что дал мне возможность высказаться от первого лица. Без шума, без гама в память о Татьяне, потому что она была безумно светлым человеком, очень трогательным искренним. У меня до сих пор в ушах стоит ее смех. Таких светлых людей я единицы встречал. Мне повезло, что мы познакомились два года назад».

Прохор Шаляпин принес соболезнования родителям Татьяны Дэвис, подчеркнув, что они потеряли единственную дочку. Шоумен попросил у них прощения за произошедшее и дал понять, что винит себя в смерти жены.

«Я бы хотел начать свой рассказ с принесения глубочайших соболезнований родителям. Они раздавлены. Это была их единственная дочь. Она не успела родить им внуков, и они остались совершенно одни. Я на коленях перед ними стою. Потому что, если бы не эта свадьба, может быть, она была бы жива», — винит себя в смерти Татьяны Прохор Шаляпин.

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