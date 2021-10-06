«Да, не шашнадцать мне»: Копенкина сразила публику полными ножками в кружевном платьице мини

Лара Копенкина после того, как обручилась с миллионером Василием Райским, улетела отдыхать в Египет. Здесь поклонники с удивлением заметили рядом с бывшей женой Прохора Шаляпина мужчину в трусиках. И он совсем не напоминал ее избранника.

Кажется, что Копенкина специально дразнит публику, позируя для социальных сетей то с ухажерами, то в дерзких бикини. И вот новое фото в ее микроблоге, на сей раз Лара запечатлелась в дерзком мини-платье из кружева, которое не скрыло ее полных ножек.

«Да, я такая и не жду трамвая и поезда скучают без меня. На море самолетами летаю, и море дожидается меня. Да, не шашнадцать мне, по паспорту все 300, но это вас волнует, не меня… Влюбляюсь, расстаюсь и улетаю, и только море ждет, манит, скучает. И только морю не изменяю я», — заявила Копенкина в Instagram.*

«Лариса, молодец! Жизнь одна, на всех все равно не угодишь. Загар уже шоколадный, здорово!», «Ты клевая!», «Секси!», «Прелесть, обожаю вас!» — восхитила поклонников Лариса.

*В цитате сохранена орфография автора.

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