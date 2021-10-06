«Видеть и слышать не хочу»: почему Бородина не позовет экс-мужа на день рождения дочки

Ксения Бородина не стала скрывать, что испытывает к Курбану Омарову личную неприязнь.

Ксения Бородина разоткровенничалась со своими подписчиками по поводу своих отношений с бывшим мужем Курбаном Омаровым.

Один из подписчиков спросил ведущую, пригласит ли она на день рождения их совместной дочки Теоны экс-супруга. Звезда категорически ответила, что нет. Он же, если захочет, может отпраздновать тоже, но уже без нее и в другой раз.

«Мы не общаемся с папой Теоны и нет никакого желания общаться в будущем», — отрезала она.

По словам брюнетки, она не испытывает к нему неуважения, а разочарование почувствовала уже давно, правда, уже и давно смирилась с этим чувством.

«Я честно вам сказала, видеть и слышать не хочу человека. Это не злость или обида, это уважение к себе, прежде всего», — сказала Бородина.

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