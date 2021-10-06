«Можно брать на заметку»: Валерия в косухе и юбке со змеиным принтом порадовала стилиста

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Валерии появился образ с яркими цветами и животными принтами.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Вероника Шабанова — оценила осенний фэшн-аутфит артистки.

«На Валерия интересный образ в базовом стиле. со змеиным принтом оригинально смотрятся в комплекте. Стоит отметить, что анималистичный принт давно является трендом, но именно змеиный принт вышел в лидеры благодаря осенне-зимнему показу Fendi. Певица дополнила аутфит ало-оранжевой водолазкой, сделав яркий акцент на фоне спокойных цветов остальных элементов образа», — отметила стилист.

Однако у модного эксперта были небольшие претензии к образу певицы.

Единственный нюанс: можно было бы рекомендовать заменить казаки на шнуровке на более объемную в голенище модель без шнурков. А на шею добавить ожерелье в стиле бохо или базовом стиле. В целом образ смотрится элегантно, женственно и оригинально. Он подходит Валерии с точки зрения сочетания цветов, фактур и принта. Можно брать на заметку и разнообразить свой осенний гардероб.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова – стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай « Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.