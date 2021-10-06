Варум впервые рассказала об алкоголизме отца и последнем разговоре с ним

Певица призналась, что это было большой проблемой.

Анжелика Варум в интервью Ирине Шихман подтвердила, что ее отец действительно страдал от алкоголизма. По ее словам, это было очень большой проблемой в их семье, но бороться с этим невозможно.

«Человек не мог действовать в предлагаемых обстоятельствах. Ему обязательно нужен был допинг, чтобы держать равновесие», — отметила она.

При этом Варум подчеркнула, что в какой-то момент поняла, что не может влезть в его мозг и что-то изменить.

Напомним, Юрий Варум скончался в 2014 году в Майами. В последние годы жизни мужчина страдал сахарным диабетом и даже перенес ампутацию пальца. В то сложное время Анжелику поддерживали муж и мама, но звезда так и не смогла до конца примириться с потерей. Она до сих пор помнит последний разговор с отцом.

«Перед уходом он мне сказал: «Марусь, я недооценил болезнь».

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