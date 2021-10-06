«Мне важно, как я выгляжу»: Варум высказалась о пластических операциях

Певица призналась, что следит за собой.

Певица Анжелика Варум в свои 52 года выглядит хорошо. Об этом постоянно пишут ее поклонники в соцсетях. При этом в интервью Ирине Шихман артистка призналась, что никакие манипуляции с лицом не делала.

«Я ужасно боюсь пластических операций на лице. Мне важно, как я выгляжу, я слежу за собой, но до хирургов не доходило», — заявила она.

Анжелика Варум занимается сейчас семейным бизнесом. Вместе с братом они развивают виноделие. Артистка призналась, что таким образом она зарабатывает себе на пенсию.

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