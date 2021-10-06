Тесть и теща скрывали правду: Прохор Шаляпин целую неделю не знал, что его жена умерла

Родители Татьяны Дэвис не сразу сказали музыканту, что его жена ушла из жизни.

Музыкант Прохор Шаляпин на шоу «Прямой эфир. Андрей Малахов» признался, что родители Татьяны Дэвис целую неделю скрывали от него, что его любимая жена ушла из жизни.

О смерти жены Прохор Шаляпин сообщил широкой общественности 30 сентября. Между тем Татьяна Дэвис умерла, как выяснилось, в начале двадцатых чисел сентября.

Как заметил Шаляпин, он не винит тестя и тещу за то, что они скрывали от него смерть любимого человека.

Напомним, что Татьяна Дэвис на протяжении полутора месяцев боролась за свою жизнь, находясь в одной из клиник в США. Она заболела коронавирусом вскоре после того, как сыграла свадьбу с Прохором Шаляпиным. Врачи, когда ей стало хуже, ввели ее в медикаментозную кому, из которой она, к сожалению, уже так и не вышла.

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