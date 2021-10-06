Как ухаживать за кожей осенью: три основных момента
Видео
Как принцесса Беатрис нашла свое счастье
Видео

Тесть и теща скрывали правду: Прохор Шаляпин целую неделю не знал, что его жена умерла

Родители Татьяны Дэвис не сразу сказали музыканту, что его жена ушла из жизни.

Тесть и теща скрывали правду: Прохор Шаляпин целую неделю не знал, что его жена умерла
Прохор Шаляпин с женой. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

Музыкант Прохор Шаляпин на шоу «Прямой эфир. Андрей Малахов» признался, что родители Татьяны Дэвис целую неделю скрывали от него, что его любимая жена ушла из жизни.

Прохор Шаляпин с женой
Прохор Шаляпин с женой. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

О смерти жены Прохор Шаляпин сообщил широкой общественности 30 сентября. Между тем Татьяна Дэвис умерла, как выяснилось, в начале двадцатых чисел сентября.

Как заметил Шаляпин, он не винит тестя и тещу за то, что они скрывали от него смерть любимого человека.

Напомним, что Татьяна Дэвис на протяжении полутора месяцев боролась за свою жизнь, находясь в одной из клиник в США. Она заболела коронавирусом вскоре после того, как сыграла свадьбу с Прохором Шаляпиным. Врачи, когда ей стало хуже, ввели ее в медикаментозную кому, из которой она, к сожалению, уже так и не вышла.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

АмерикаПрохор ШаляпинПрохор Шаляпин последние новостиСШАТатьяна Дэвис