Варум впервые об изменах: «Нелепо обижаться на цунами»

Певица призналась, что рано или поздно отношения в семье меняются.

Анжелика Варум замужем за Леонидом Агутиным уже больше 20 лет. В интервью Ирине Шихман певица впервые высказалась об изменах.

«Когда вы проживете с человеком 10-15 лет, то почувствуете, что ваше личное отношение к любимому меняется. То есть те моменты, которые были в приоритете раньше – тоже меняются. И дальше встает вопрос лишь в том – сможете ли жить в новой реальности или нет», — отметила она.

Варум сравнила измены с цунами, на которые обижаться нелепо.

«Можно понять и простить, а можно понять и не простить. Это личный выбор каждого», — подытожила Анжелика.

Анжелика Варум и Леонид Агутин — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, у них есть дочь Лиза. В прессе часто всплывают слухи об измене Агутина. Год назад певец решил расставить все точки над «I». Он рассказал, что его профессия публичная и сплетничать будут всегда.

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