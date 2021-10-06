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Варум о сексе после 50 лет: «Есть в этом что-то нездоровое»

Певица удивила многих своим признанием.

Варум о сексе после 50 лет: «Есть в этом что-то нездоровое»
Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото: Инстаграм

Анжелика Варум рассказала в интервью Ирине Шихман о том, что ей неловко после 50 лет исполнять на сцене песни о сексе. Артистка считает, что всему должно быть свое время.

— Это нелепо. Ну, представьте, выхожу я и давай: «Давай устроим пожар!». Но это как шутку только где-то можно использовать, — призналась певица.

— То есть после 50-ти о сексе говорить нельзя? – уточнила ведущая.

— Есть в этом что-то нездоровое, пора уже о душе подумать.

Варум также подчеркнула, что тема секса для нее, начиная с 40 лет, даже не второстепенная.

Напомним, Анжелика Варум замужем за Леонидом Агутиным уже 23 года. Долгое время их считали образцовой парой. Но в последние годы ходят слухи, что певец изменяет жене. Однако ни Агутин, ни Варум информацию не подтверждают.

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