Агата Муцениеце провела для своих детей экскурсию по закулисью «Ледникового периода»

Тимофей и Мия Прилучные сфотографировались с Даней Милохиным и Евгенией Медведевой.

В одной из последних Stories личного микроблога актрисы Агаты Муцениеце появились снимки ее детей в объятиях участников шоу «Ледниковый период».

Напомним, Агата борется за первое место на проекте Ильи Авербуха. Партнером экс-жены Павла Прилучного на льду стал фигурист Александр Энберт.

Пока одни знаменитости с досадой покидают проект из-за травм и отсутствия партнеров, другие приходят трудиться на репетиции. Агата Муцениеце относится к числу последних.

Артистка старается исправить все ошибки, которые совершила в первом выпуске шоу. А в качестве поддержки исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» берет с собой своих детей. К слову, Мия и Тимофей только рады этому.

Прилучные обожают проводить время вместе с родительницей. Также для малышей в новинку видеть своих кумиров на льду. Дети Муценице сфотографировались с парой Милохина и Медведевой.

Напомним, ранее Илья Милохин уронил Евгению Медведеву во время своего дебютного выступления на проекте. А затем набил татуировку в честь напарницы.

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