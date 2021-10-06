Агата Муцениеце провела для своих детей экскурсию по закулисью «Ледникового периода»

В одной из последних Stories личного микроблога актрисы Агаты Муцениеце появились снимки ее детей в объятиях участников шоу «Ледниковый период».
Напомним, Агата борется за первое место на проекте Ильи Авербуха. Партнером экс-жены Павла Прилучного на льду стал фигурист Александр Энберт.
Пока одни знаменитости с досадой покидают проект из-за травм и отсутствия партнеров, другие приходят трудиться на репетиции. Агата Муцениеце относится к числу последних.
Артистка старается исправить все ошибки, которые совершила в первом выпуске шоу. А в качестве поддержки исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» берет с собой своих детей. К слову, Мия и Тимофей только рады этому.
Прилучные обожают проводить время вместе с родительницей. Также для малышей в новинку видеть своих кумиров на льду. Дети Муценице сфотографировались с парой Милохина и Медведевой.
Напомним, ранее Илья Милохин уронил Евгению Медведеву во время своего дебютного выступления на проекте. А затем набил татуировку в честь напарницы.
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