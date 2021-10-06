Анастасия Решетова официально подтвердила, что приняла ислам

Модель написала об этом в соцсетях.

Бывшая подруга Тимати Анастасия Решетова подтвердила в социальных сетях, что действительно приняла ислам. Модель призналась, что долго не хотела говорить про это.

«Я считаю, что такие темы нужно обсуждать только с самыми близкими людьми», — написала Решетова в Инстаграме.

Изучать исламскую религию Настя начала в этом году. Решетова полностью отказалась от алкоголя и всерьез взялась за познание Корана. При этом модель подчеркивает, что пришла к этому сама, никто ее не подталкивал.

Одно время в кулуарах ходили слухи, что у бывшей сожительницы Тимати есть богатый покровитель из восточных стран. Якобы ради него брюнетка сменила и религию. Но Решетова информацию опровергает.

Кстати, с Тимати после расставания она общается хорошо. Бывшие влюбленные периодически встречаются, чтобы вместе решать вопросы, связанные с сыном Ратмиром.

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