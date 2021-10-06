Весь в черном и убитый горем: в каком виде предстал Прохор Шаляпин на шоу Андрея Малахова

Музыкант с трудом мог подобрать слова, когда вспоминал свою жену миллионершу Татьяну Дэвис.

Телеведущий Андрей Малахов в сторис Instagram показал музыканта Прохора Шаляпина, который пришел на его программу «Прямой эфир» и рассказал о своей покойной жене канадской миллионерше Татьяне Дэвис.

В студии Прохор Шаляпин появился весь в черном. Певец был буквально убит горем. Он с трудом подбирал слова. В какой-то момент Прохор Шаляпин просто не выдержал и заплакал.

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла в США. Причиной смерти стал коронавирус.

Добавим, что свадьбу Дэвис и Шаляпин сыграли в июле нынешнего года. Через несколько дней канадская миллионерша почувствовала небольшое недомогание. Вскоре ее госпитализировали.

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