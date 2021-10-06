«Она пишет: «Прохор, ты в итоге заразил»: Шаляпин показал Малахову последнее сообщение от жены

Оказывается, Татьяна Дэвис обвиняла мужа в своих несчастьях и болезнях.

Телеведущий Андрей Малахов в сторис Instagram проанонсировал ближайший выпуск своей программы «Прямой эфир». К нему пришел музыкант Прохор Шаляпин, жена которого Татьяна Дэвис умерла в США от коронавируса несколько дней назад.

«Если бы не эта свадьба, то может быть она была бы жива. И вот представляешь, она мне пишет. «Прохор, ты в итоге заразил». Могу тебе показать последнее сообщение, потому что это ужасно просто. Пожалуйста, Андрей». Прохор Шаляпин

«Прохор Шаляпин впервые расскажет о том, как пережил смерть 42-летней жены, которая скончалась через два месяца после свадьбы», — заявил Андрей Малахов, анонсируя выпуск.

Напомним, что Прохор Шаляпин не смог проститься с женой. Ее кремировали вскоре после смерти.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.