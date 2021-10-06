«Страшная, как черт»: Дарья Пынзарь получила долю хейта от незнакомого дедушки

Дарья Пынзарь рассказала своим поклонникам, что за долгие годы участия в различных телепроектах давно привыкла не обращать внимание на нелестные высказывания о себе. А теперь, когда она стала еще и ведущей «Дома-2» на «Ю» их стало намного больше.

Хейтеры пишут гадости ей в комментариях микроблога. И, как оказалось, не удерживаются от злобных слов даже на улице. В социальных сетях звезда показала видео, на котором какой-то прохожий (судя по голосу, пожилой мужчина) решил вдруг высказаться по поводу внешности Даши.

«Страшная, как черт!» — говорит дедушка.

Пынзарь расстроилась не сильно, лишь слегка поджала губки.

Отметим, что для Даши работа на «Доме-2» — лишь небольшая подработка, она вместе с мужем Сергеем Пынзарем продает недвижимость в Турции, где живет с ним и двумя сыновьями. Также у нее есть магазины одежды в Москве.

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