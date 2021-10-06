«Это был просто перфоманс»: Гусева раскрыла смысл «странной свадьбы» Киркорова и Манукяна

Близкая подруга музыканта Филиппа Киркорова диджей Катя Гусева объяснила смысл «странной свадьбы» поп-короля и блогера Давида Манукяна.

Как отметила Катя Гусева, ее близкий друг прежде всего шоумен. Он всего лишь хотел этим поступком привлечь лишний раз к себе внимание.

«Сейчас уже октябрь, а мы продолжаем обсуждать их июньскую выходку. Это же круто! Кто может этим похвастаться из артистов? Это был просто перфоманс, 100 процентов, конечно». Катя Гусева

Напомним, что на премии «Муз-ТВ» Киркоров появился под ручку с Манукяном. Филипп был облачен в белое, как невеста, а Дава, словно жених, в черное. Позже из-за этого своего перфоманса Киркоров разругался с продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.